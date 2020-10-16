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В России число зараженных COVID-19 может достичь 1 млн в день при отказе от масок
Это может случиться при негативном сценарии
Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэттле подсчитали, сколько случаев заражения в день может фиксироваться в России при отказе от масок. Так, согласно негативному сценарию, число зараженных коронавирусом может достичь 1 млн в день.
Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее.
В то же время, рассматривая благополучный сценарий, который подразумевает как ношение масок, так и соблюдение социальной дистанции между гражданами, можно рассчитывать на 4 тысячи зараженных в день к новому году.