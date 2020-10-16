В России число зараженных COVID-19 может достичь 1 млн в день при отказе от масок

Самый пессимистичный вариант прогноза IHME предполагает значение числа заболевших в 1 млн человек в ночь с 31 декабря на 1 января. Но это в случае, если не будет никаких мер по противодействию распространению инфекции, то есть никто не будет носить масок и так далее.

Станислав Отставнов Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ