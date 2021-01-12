В России для добычи биткоинов украли электричества на 16 миллионов рублей

Директор ООО «Завод ЖБИ — Конструкции», вместе с коллегой, организовали майнинговые фермы на территории одной из своих компаний, передаёт слова региональной прокуратуры Интерфакс. При этом именно её электросети незаконно использовали обвиняемые, нанеся урон суммой около 16 млн рублей.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сообщается, что оборудование предпринимателей было арестовано — общая стоимость имущества составила более 25 млн рублей.