В России до конца 2019 года испытают улучшенную версию самой мощной пушки в мире

По его словам, специалисты заменили комплектующие с зарубежных на российские, а также установили новые приборные комплексы. На данный момент в планах значится в течение 2020 года подготовить все необходимое для массового производства данных артиллерийских систем.

Напомним, что еще 20 ноября министерство обороны России выпустило видеоролик, в котором продемонстрировано испытание одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М “Малка”. В самом ролике можно увидеть, как в стрельбах участвуют российские артиллеристы в Кузбассе.