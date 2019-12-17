Наука и технологии
Сегодня 15:55
В России до конца 2019 года испытают улучшенную версию самой мощной пушки в мире
А в 2020 планируется запуск серийного производства
Генеральный директор компании “Уралтрансмаш” Дмитрий Семизоров рассказал о том, что уже до конца 2019 года завершится проходящая прямо сейчас модернизация одной из мощнейших пушек, существующих в мире, под названием “Малка”.
По его словам, специалисты заменили комплектующие с зарубежных на российские, а также установили новые приборные комплексы. На данный момент в планах значится в течение 2020 года подготовить все необходимое для массового производства данных артиллерийских систем.
Напомним, что еще 20 ноября министерство обороны России выпустило видеоролик, в котором продемонстрировано испытание одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М “Малка”. В самом ролике можно увидеть, как в стрельбах участвуют российские артиллеристы в Кузбассе.