В России до конца 2024 года запустят производство корпусов ПК

К концу 2024 года компания «Рикор» планирует начать производство корпусов для стационарных компьютеров. Об этом сообщил вице-президент компании по коммерции, Сергей Куприянов. «Рикор» известен своими ноутбуками, ПК, мониторами и планшетами.

Цех для производства корпусов создан на базе предприятия в Арзамасе, Нижегородская область. В нем будет работать 10 специалистов, а компания планирует вложить около 400 миллионов рублей. Окупаемость инвестиций «Рикор» рассчитывает добиться за четыре года.

Согласно словам вице-президента, корпуса будут поставляться не только для продукции «Рикор», но и для других российских производителей электроники. Материалы для корпусов будут закупаться за рубежом и в России. Компания планирует достичь производства в объёме до миллиона корпусов в год, что покроет 35% рынка в стране.