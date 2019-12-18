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В России до конца года на 30% увеличат количество камер фиксации на дорогах
Увеличив данное значение с чуть более 9 тыс до почти 12,5 тыс единиц
Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко заявил о том, что в течение 2019 года на российских автодорогах было установлено около 3,43 тыс устройств для фото- и видеофиксации нарушений ПДД водителями. При этом в начале года их было чуть более 9 тыс штук на всю Россию.
”Что касается камер фото- видеофиксации, у нас базовые цифры, которые мы зафиксировали на начало реализации при формировании паспорта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", их было 9 049 штук, по состоянию на конец текущего года их будет 12 485”, — рассказал Костюченко.
Напомним, что чуть ранее президент России Владимир Путин выступил с поручением правительству, согласно которому уже до 1 февраля 2020 года должны быть приняты определенные меры, касающиеся информирования водителей о дорожных камерах.