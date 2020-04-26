В России доказали возможность микробов выживать на Марсе

Для того, чтобы доказать выживаемость микроорганизмов на других планетах ученые проанализировали эффект влияния радиации на микромицеты сухой почвы в условиях низкой температуры и давления. В результате выяснилось, что воздействие радиации не провоцирует гибель почвенных грибков.

”В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами”, - рассказали ученые.

Также в рамках эксперимента российские специалисты изучили способность микроорганизмов, которые были собраны в Арктике, выживать под воздействием радиации, а также температуры в минус 50 градусов, что характерно для Марса. Отмечается, что в смоделированных условиях Марса бактериальный комплекс не подвергся существенным повреждениям.