В России домашний телефон станет бесплатным для ветеранов

Об этом заявил глава госоператора Михаил Осеевский, выступая в Совете Федерации РФ. Тогда, в рамках своего выступления, он также попросил парламентариев помочь с составлением максимально корректных список всех тех, кому будет полагаться бесплатная связь.

”Несмотря на то, что доля традиционной, фиксированной телефонии снижается, тем не менее она пользуется спросом у многих жителей нашей страны, особенно у людей старшего поколения. И сегодня с этой трибуны я хотел бы сказать о том, что в преддверии 75-летия Победы, Ростелеком принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ; а поскольку мы петербургская компания - и для всех жителей блокадного города, такую возможность мы предоставим уже с 1 мая”, — заявил Осеевский.