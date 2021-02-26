Наука и технологии
Сегодня в 12:54
В России допустили создание собственной орбитальной станции
Но никакой конкретики всё ещё не предоставили
В сети был обнаружен документ, опубликованный на сайте госзакупок Роскосмосом. В нём, помимо всего прочего, нашлось упоминание того, что госкорпорация допускает создание собственной орбитальной станции.
Издание РИА Новости подметило, что это уже второе подобное упоминание российской орбитальной станции (РОС) компанией — ранее она упоминалась в контракте на запуск модуля «Наука» к МКС. При этом всё же стоит понимать, что на сегодняшний день нет никакой конкретики касательно строительства такой станции.
Напомним, что ещё в ноябре 2020 года РКК «Энергия» выступила с предложением отказаться от участия в программе МКС в будущем. Вместо этого, по версии предприятия, стоит акцентировать своё внимание на создании российской космический станции (РКС)