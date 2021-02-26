В России допустили создание собственной орбитальной станции

Издание РИА Новости подметило, что это уже второе подобное упоминание российской орбитальной станции (РОС) компанией — ранее она упоминалась в контракте на запуск модуля «Наука» к МКС. При этом всё же стоит понимать, что на сегодняшний день нет никакой конкретики касательно строительства такой станции.

Напомним, что ещё в ноябре 2020 года РКК «Энергия» выступила с предложением отказаться от участия в программе МКС в будущем. Вместо этого, по версии предприятия, стоит акцентировать своё внимание на создании российской космический станции (РКС)