Наука и технологии
Сегодня 09:03
В России допустили закрытие доступа к YouTube
И всё это во славу Чебурнета!
В рамках выступления на Инфоруме, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких сделал важное заявление. Он допустил, что в России могут закрыть YouTube.
Началось всё с упоминания прошлогоднего вопроса блогерши Насти Ивлеевой, адресованного премьер-министру Дмитрию Медведеву, передаёт РИА Новости. В нём она спросила, возможно ли закрытие в стране доступа к крупнейшему видеосервису, на что получила однозначный ответ — такого не предвидится.
Далее Широких отметил, что последние несколько месяцев за YouTube наблюдаются частые блокировки каналов и контента из России: под удар уже попали телеканал Царьград и фильм Александра Рогаткина «Беслан».
Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации «Царьграда», когда весь контент был только на YouTube.