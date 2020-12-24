В России допустили закрытие доступа к YouTube

Началось всё с упоминания прошлогоднего вопроса блогерши Насти Ивлеевой, адресованного премьер-министру Дмитрию Медведеву, передаёт РИА Новости. В нём она спросила, возможно ли закрытие в стране доступа к крупнейшему видеосервису, на что получила однозначный ответ — такого не предвидится.

Далее Широких отметил, что последние несколько месяцев за YouTube наблюдаются частые блокировки каналов и контента из России: под удар уже попали телеканал Царьград и фильм Александра Рогаткина «Беслан».