В России доверят отчисление студентов искусственному интеллекту

В России создано решение на базе искусственного интеллекта, которое будет давать рекомендации по отчислению студентов вузов. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на директора Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлана Киясова.

Система сможет оценивать успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение, изучая «цифровой след» студентов.

Затем руководство вузов уже будет решать: поощрить учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать его на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или отчислить.

Как подчеркнул Киясов, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей.