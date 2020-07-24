Наука и технологии
Сегодня 11:30
В России дрон очистил реку от мусора
Возможно, данную методику примут на вооружение коммунальщики
За последние несколько лет беспилотные летательные аппараты стали популярны не только у различных государственных служб, но и у обычных пользователей по всему миру. Так, например, в России дрон очистил реку от мусора в столице Северной Осетии - городе под названием Алания.
Что интересно, инициатива по необычному методу очистки природы исходила со стороны местных жителей - именно они, сознательные жители города, приняли решение воспользоваться новейшими технологиями для очистки реки от бутылок, канистр, веток и прочего мусора.
На данный момент имеется не так много подробностей касательно необычной акции. Известно лишь, что граждане действовали по собственной инициативе, но не исключается, что их работу все же профинансировала какая-либо местная коммунальная организация. Зато что точно можно заметить, судя по видеоролику, очистка прошла крайне быстро и, что более важно, эффективно.