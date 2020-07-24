В России дрон очистил реку от мусора

Что интересно, инициатива по необычному методу очистки природы исходила со стороны местных жителей - именно они, сознательные жители города, приняли решение воспользоваться новейшими технологиями для очистки реки от бутылок, канистр, веток и прочего мусора.

На данный момент имеется не так много подробностей касательно необычной акции. Известно лишь, что граждане действовали по собственной инициативе, но не исключается, что их работу все же профинансировала какая-либо местная коммунальная организация. Зато что точно можно заметить, судя по видеоролику, очистка прошла крайне быстро и, что более важно, эффективно.