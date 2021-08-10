В России дроны начнут искать места с радиацией и химическим загрязнением

По сообщениям источника, корпус беспилотника строится на несущей раме со скреплёнными между собой герметичными модулями и двумя противоположно вращающимися двигателями. Это создаёт стабильный аэродинамический профиль, полностью защищённый стальной сетью. Отмечается, что дрон будет использоваться для локального мониторинга экологической ситуации, поиска людей и попавшей в аварию техники. Герметичность модулей позволяет применять беспилотник в любых погодных условиях, он сможет приземляться как на твёрдые поверхности, так и на воду. А в силу защищённости, дрон будут применять в помещениях, среди городской инфраструктуры и в лесах. При этом машина не боится столкновения с живыми существами или предметами.

Отмечается, что вес дрона 600 грамм. На него будут устанавливать многоцелевые блоки для сбора данных о степени загрязнения окружающей среды, а также использовать для различных задач, количество которых превышает описанные.