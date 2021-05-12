В России дроны научили искать борщевик

Известно, что разработкой алгоритма, способного эксплуатировать мультикоптеры для автономного выявления борщевика, занимались специалисты из Сколтеха под руководством Андрея Сомова. Реализовали они его в квадрокоптере DJI Matrice 200 и одноплатном компьютере NVIDIA Jetson Nano. Кроме того, инженеры также использовали относительно мощный видеоускоритель, благодаря которому можно запускать нейросети прямо на устройстве.

Обнаружение борщевика на кадрах с камеры дрона происходит за счет сверточной нейросети, которая при получении фото осуществляет семантическую сегментацию, выделяя на нем области, в которых есть борщевик.

В рамках данной работы исследователи сравнили эффективность трех популярных архитектур сверточных нейросетей: U-Net, SegNet и RefineNet. Лучше всего себя проявила первая.