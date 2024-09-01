В России двухкратно вырос спрос на отечественную электронику

Россияне всё больше интересуются отечественной вычислительной техникой — с начала года спрос на планшеты, ноутбуки, смартфоны и компьютеры увеличился на 90%. Эти данные представили аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга, MAED, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. По их словам, рост интереса связан с активной рекламой российских брендов и их выходом на рынок: чем чаще техника попадает в поле зрения потребителей, тем больше доверия она вызывает.

Самыми востребованными отечественными марками в 2024 году стали iRU, FPlus, ICL-OSiO, Kvadra и Depo. Анализ показал, что россияне чаще всего хотят приобрести компьютеры и ноутбуки, спрос на них составляет 35% и 32% соответственно. Планшеты и мобильные телефоны интересуют значительно меньше — 14% и 11%.

Генеральный директор Консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева отметила, что выход российских брендов в ритейл стал важным шагом для их признания и доступности. Также она подчеркнула, что отечественные производители активно участвуют в разных проектах, таких как инициатива «Образование», в рамках которой ежегодно поставляется около ста тысяч российских ноутбуков. Благодаря этому продукция уже хорошо известна как взрослым, так и детям.