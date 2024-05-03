В России двукратно снизилось число пользователей Tor браузера

Число людей, использующих браузер Tor в России, сократилось за последний год с 100 тыс. до 48 тыс. человек. Эксперты считают, что это связано с тем, что многие пользователи переехали за границу, а хакерские форумы стали активно использовать Telegram вместо даркнета.

Роскомнадзор не отслеживает, как российские пользователи подключаются к зарубежным сайтам. Чтобы предотвратить доступ к незаконной информации, они блокируют Tor как способ обойти блокировки.

Эксперты отмечают, что закрытие некоторых криптобирж в России также сказалось на способности людей зарабатывать в даркнете. Впоследствии даркнет стал ассоциироваться с Tor, но Telegram начал забирать часть активности, а также ликвидация популярных площадок, таких как Silk Road, ослабила интерес к даркнету.