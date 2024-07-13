В России двукратно упал интерес к электромобилям

Рынок электромобилей в России продемонстрировал четвёртый месяц подряд снижение, как сообщает аналитическая компания «Автостат». В июне было продано всего 1071 новый электромобиль по всей стране, что существенно меньше, чем в марте, когда было реализовано 2499 автомобилей. Таким образом, объем продаж уменьшился в 2,3 раза.

Ситуация с продажами электромобилей в мае также была неутешительной, когда количество проданных автомобилей резко сократилось до 1096 единиц. Эксперты связывают это с изменениями в правилах утилизационного сбора, вступившими в силу с 1 апреля, что побудило покупателей ускорить приобретение автомобилей до введения новых условий. Несмотря на общий спад, продажи в июне 2024 года оказались на 1,6% выше, чем в июне предыдущего года.

Бренд Zeekr продолжает лидировать на российском рынке электромобилей, реализовав в июне 424 автомобиля. На втором месте расположился Evolute с продажами 78 единиц, что в пять раз меньше, чем у лидера. Zeekr удерживает почти половину рынка, с моделью Zeekr 001, ставшей самой продаваемой в июне, занимая 23% от общих продаж в сегменте. За ней следуют Zeekr X с 94 проданными автомобилями и FAW Bestune Nat с 67 продажами.

За первые полгода 2024 года было реализовано 10 293 новых электромобиля в России, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Топ-3 брендов за полгода остаётся неизменным: Zeekr впереди, за ним Evolute и Volkswagen. Общий объем рынка электромобилей продолжает расти, несмотря на временные сложности, что свидетельствует о сохраняющемся интересе россиян к данной категории автомобилей.