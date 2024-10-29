В России двукратно выросло число пользователей отечественной электронной почты

За последние девять месяцев число пользователей российских почтовых сервисов удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом трафик увеличился на 50%. В то же время, иностранные почтовые сервисы показали рост лишь на 17%, и их активность значительно снизилась. Об этом сообщили в компании Yota.

На первом месте по популярности остаётся Gmail от Google, который увеличил количество пользователей на 19%, но активность пользователей упала на 10%. Вторая позиция принадлежит Яндекс Почте, которая привлекла на 35% больше пользователей и также увеличила активность на 10%. Основной рост рынка обеспечили российские приложения, и их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023 году до 69% в текущем.

Снижение популярности иностранных почтовых сервисов связано с предстоящим запретом на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах, который вступит в силу в 2025 году. Также сообщения о возможном запрете на создание новых аккаунтов в Google повлияли на миграцию пользователей на российские ресурсы. Почтовыми сервисами в основном пользуются люди в возрасте от 26 до 45 лет, и именно они активнее всего переходят на отечественные приложения — 61% новых пользователей пришли на российские почтовые ящики.