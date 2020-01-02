В России электронные трудовые книжки получили законную силу

Так, если верить имеющейся информации, теперь работники, пожелавшие запросить у своего работодателя данные o своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном видe, будут защищены как раз новым законом. При этом уже до конца июня 2020 года все компании и предприниматели будут обязаны дать своим работникам информацию о том, что в стране были введены новые электронные трудовые книжки и они, эти самые работники, имеют полное право выбирать между двумя разными форматами документа.

Что интересно, согласно все той же официальной информации, все те, кто вступят в трудовые отношения в 2021 году, сразу же получат только электронный образец трудовой книжки.