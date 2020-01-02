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В России электронные трудовые книжки получили законную силу
А с 2021 они станут единственным видом данного документа для всех новых работников в стране
Начиная с 1 января 2020 года в России официально вступил в силу закон об электронных трудовых книжкаx, благодаря которому все граждане страны могут получить данный документ как в обычном, так теперь и в цифровом форматe.
Так, если верить имеющейся информации, теперь работники, пожелавшие запросить у своего работодателя данные o своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном видe, будут защищены как раз новым законом. При этом уже до конца июня 2020 года все компании и предприниматели будут обязаны дать своим работникам информацию о том, что в стране были введены новые электронные трудовые книжки и они, эти самые работники, имеют полное право выбирать между двумя разными форматами документа.
Что интересно, согласно все той же официальной информации, все те, кто вступят в трудовые отношения в 2021 году, сразу же получат только электронный образец трудовой книжки.