В России еще одна сеть магазинов позволит снимать наличные прямо на кассе

На данный момент сервис доступен в 51 магазине на территории Санкт-Петербурга и в 8 магазинах Москвы и Московской области. Деньги можно снять при оплате покупок безналичным способом, также есть лимит на снятие за один раз размером в 5 тыс рублей. В планах компаний подключить все магазины сети к новому сервису уже до конца 2019 года. Также планируется, что можно будет снимать деньги и с карт с платежной системой “Мир”.