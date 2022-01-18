В России готовится к первому полёту преемник легендарных «Кукурузников»

Новая модель называется «Байкал», шифр ЛМС-901. В 2020 году производитель провёл аэродинамические испытания его уменьшенного макета, а летом 2021 года опытный образец был представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Новый самолёт рассчитан на перевозку 9 пассажиров и груза до 2 тонн. Максимальная скорость — до 300 км/ч, расстояние, которое способен преодолеть ЛМС-901, составляет 3 тысячи км.

Отмечается, что первый полноценный полёт нового «Кукурузника» состоится до конца января.