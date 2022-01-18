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В России готовится к первому полёту преемник легендарных «Кукурузников»Новый самолёт «Байкал»
Российская компания «Байкал-инжиниринг», дочернее предприятие Уральского завода, готовится к первому полёту новой модели «Кукурузника», которая придёт на замену легендарному, но устаревшему по многим параметрам Ан-2.
Новая модель называется «Байкал», шифр ЛМС-901. В 2020 году производитель провёл аэродинамические испытания его уменьшенного макета, а летом 2021 года опытный образец был представлен на авиасалоне МАКС-2021.
Новый самолёт рассчитан на перевозку 9 пассажиров и груза до 2 тонн. Максимальная скорость — до 300 км/ч, расстояние, которое способен преодолеть ЛМС-901, составляет 3 тысячи км.
Отмечается, что первый полноценный полёт нового «Кукурузника» состоится до конца января.
Источник: N+1