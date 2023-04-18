В России готовят к открытию аналог IKEA

Линейка традиционных для компании товаров для сна расширена множествами предложений товаров для дома. Планировка торгового зала «Асконы» сделана по комнатам — гостиная, спальня, кухня, детская. Такая структура магазина напоминает IKEA, но у Askona более высокий ценовой сегмент — средний и средний плюс, а также множество различных стилей и дизайнерских решений.

И если концепт подтвердит покупательский интерес, Askona продолжит открывать магазины по всей стране. Уточняется, что в Москве будет открыто количество магазинов, равных количеству закрытых торговых точек ушедшей IKEA. Также по 1–2 — на каждый город-миллионник. А с 2025 года начнётся решение вопросов об открытии магазинов «Асконы» в небольших городах.

Сейчас строительство находится в активной фазе.