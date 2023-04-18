В России готовят к открытию аналог IKEA

В России готовят к открытию аналог IKEAПока его запускают в Москве
СЕО b2c «Аскона Россия и СНГ» Владимир Корчагов рассказал о том, что компания готовится к открытию в России гипермаркета мебели и товаров для дома, по концепции работы напоминающий ушедшую из России IKEA.
Линейка традиционных для компании товаров для сна расширена множествами предложений товаров для дома. Планировка торгового зала «Асконы» сделана по комнатам — гостиная, спальня, кухня, детская. Такая структура магазина напоминает IKEA, но у Askona более высокий ценовой сегмент — средний и средний плюс, а также множество различных стилей и дизайнерских решений.
И если концепт подтвердит покупательский интерес, Askona продолжит открывать магазины по всей стране. Уточняется, что в Москве будет открыто количество магазинов, равных количеству закрытых торговых точек ушедшей IKEA. Также по 1–2 — на каждый город-миллионник. А с 2025 года начнётся решение вопросов об открытии магазинов «Асконы» в небольших городах.
Сейчас строительство находится в активной фазе.
С запуском нового проекта «гипермаркеты мебели и товаров для сна» можно будет обставить в Askona всю квартиру. Если раньше мы позиционировали себя как товары для сна, то сейчас можем полноценно укомплектовать гостиную, детскую и спальню. Мы даже заходим в такие нетрадиционные для себя категории как «кухня». Действительно, уход IKEA повлиял на наше предложение, но идея трансформации из товаров для сна до товаров для дома бродит в наших умах уже несколько лет. Понятно, что уход такого крупного игрока стал драйвером, и теперь эта идея реализуется.