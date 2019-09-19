В России готовят к запуску систему "умной" витрины

Сообщается, что новая “умная” витрина будет анализировать действия покупателя в магазине при помощи технологии компьютерного зрения. С помощью искусственного интеллекта будет производиться сбор и анализ внешних персональных данных покупателей, определять в каком настроении они находятся, а также изучать время нахождения возле стендов и определенных участков магазина.

Информация о действиях покупателей в магазине, полученная при помощи технологии, будет передаваться представителям магазина в виде обезличенной статистики и советов по оптимизации сервиса и работы персонала. Благодаря этим данным владелец торговой точки сможет улучшить работу магазина и индивидуализировать выбор товаров под нужды частых покупателей.