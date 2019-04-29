В России готовят закон против «аптечной наркомании»

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, ужесточающий наказания за нарушение законодательства в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента.

Автором выступила член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Законопроект предлагает значительно повысить штрафы за такой вид нарушений. В пояснительной записке говорится: «Учитывая тот факт, что нарушение законодательства в сфере обращения лекарственных средств, обладающих психоактивным действием, способствует развитию наркомании (особенно в молодежной среде), и в целом несет негативные последствия в сфере здравоохранения и общественной безопасности, предлагается установить повышенный размер штрафов для граждан, должностных и юридических лиц, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».

За нарушение законодательства предлагается ввести штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Предпринимателей без образования юридического лица предлагается штрафовать на сумму от 20 до 30 тысяч рублей или применять административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц проектом предусмотрен штраф от 100 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На данный момент штрафы не превышают 3 тысячи рублей для граждан и 30 тысяч рублей для юрлиц.