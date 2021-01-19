В России готовятся испытать крейсер «Адмирал Нахимов»

На данный момент инженеры проводят работы с кабелями и другим электрооборудованием, что входит в «регламентные работы по капитальному ремонту боевого корабля», передаёт Военное Обозрение. При этом процесс швартовных испытания планируется провести у причала, который входит в структуры «Севмаша».

По завершению данного этапа тестирования, боевой корабль отправится на полноценные ходовые испытания. Они уже будут выполнены с участием будущего экипажа, который прямо сейчас сам проходит обучение и аттестационные мероприятия.

Напомним, что «Адмирал Нахимов» вывели из состава ВМФ РФ в 1997, спустя всего лишь 9 лет после начала эксплуатации.