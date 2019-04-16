В России готовятся к запуску платных перекрёстков

В России могут появиться платные перекрёстки. С таким предложением выступили в Национальной технологической инициативе «Автонет». Об этом рассказало РИА Новости.

По мнению специалистов «Автонета», если некоторые перекрёстки станут платными, это поможет решить проблему пробок: поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты и время поездок.

Первый платный перекрёсток может появиться в 2020 году. Тесты будут проведены в рамках проекта «Умный город». Система может быть внедрена в тестовом режиме в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

В «Автонете» ссылаются на опыт Стокгольма. Там на перекрёстках установили радары и камеры, которые определяли проехавшие автомобили, а затем с банковского счета водителя списывалась оплата. В результате, в Стокгольме удалось уменьшить количество пробок на 22%, а также снизить на 10% число аварий.