В России и Канаде изменили понимание об эволюции растений

Группа биологов из России и Канады открыли два новых вида микроорганизмов, чьими предками были древние хищные растения. Также они родственны красным водорослям. Об этом рассказала пресс-служба Российского научного фонда.

Как отмечается в сообщении, это открытие кардинально меняет понимание об эволюции не только красных водорослей, но и растений.

Исследования показали, что оба вида микроорганизмов - потомки древних фотосинтезирующих хищников, подвижных плотоядных растений. И вместе с тем эти организмы родственны красным водорослям, своей практически полной противоположности.

Исследование генетического материала показало родственные связи нового типа Rhodelphidia, подвижных нефотосинтезирующих хищников, с красными водорослями, которые не имею органов движения вроде жгутиков, а обмен веществ снижен.

Как пояснил один из учёных, обнаруженное родство между такими разными организмами кардинально меняет понимание об эволюции красных водорослей и растений вообще. Так, ранее считалось, что у представителей этих групп не было смешанного (миксотрофного) питания и они сразу перешли на фотосинтез.

Денис Тихоненков подчеркнул: «Но обнаруженные нами два вида Rhodelphidia - живое подтверждение неправильности этого утверждения. Иными словами, в ранней эволюции растений и водорослей существовала ключевая промежуточная миксотрофная фаза, похожая на обнаруженных нами простейших, которые существовали по крайней мере до того момента, как древняя пластида стала надежным источником энергии и питательных веществ».