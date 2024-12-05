В России импортозаместили аппарат для точечной биопсии

В Новосибирске разработали устройство для точечной биопсии, которое позволяет минимизировать травматизацию тканей во время операций. Об этом сообщила учёный секретарь НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Анастасия Иванова. Новинка уже внедрена в практику института и позволяет хирургам аккуратно работать с дистальными суставами стопы, обеспечивая точность манипуляций. По словам Ивановой, устройство даёт возможность проводить биопсию под нужным углом и в необходимом объёме, что особенно важно для работы с мелкими суставами.

В 2024 году НИИТО также активно занимался разработкой технологий для восполнения костных дефектов. Одной из ключевых инноваций стало применение 3D-технологий с покрытием из фосфата, кальция, цинка и серебра. Иванова отметила, что это покрытие не только улучшает свойства восстановления костной ткани, но и снижает риск инфекций. Благодаря такой технологии пациенты с повреждениями вертлужной впадины могут восстановить подвижность уже через пару месяцев после операции.

В институте также разрабатывают заменители твёрдой мозговой оболочки из бактериальной наноцеллюлозы, которые обладают противовоспалительными свойствами и гипоаллергенностью. На 2025 год запланированы новые исследования, включая математическое моделирование для более точного планирования операций при дегенеративном стенозе позвоночника. Иванова подчеркнула, что эти проекты позволят улучшить качество лечения пациентов с различными заболеваниями опорно-двигательной системы.