В России импортозаместили фильтры воздуха для самолётов

Исследователи из входящего в состав «Росатома» Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского разработали отечественный аналог воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов. Контракт на их производство уже заключен с «Аэрофлотом».

Многоэтапные испытания фильтров, предназначенных для систем подачи и рециркуляции воздуха, подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности, подчеркнули в «Росатоме». Расчетный ресурс импортозамещенных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.