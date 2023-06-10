В России импортозаместили фильтры воздуха для самолётов

21:14, 10 июня 2023
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В России импортозаместили фильтры воздуха для самолётовРесурс новых фильтров до 25% больше, чем у зарубежных
В «Росатоме» создали воздушные фильтры для систем вентиляции самолетов «Аэрофлота», произведённых за рубежом.
Исследователи из входящего в состав «Росатома» Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского разработали отечественный аналог воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов. Контракт на их производство уже заключен с «Аэрофлотом».
Многоэтапные испытания фильтров, предназначенных для систем подачи и рециркуляции воздуха, подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности, подчеркнули в «Росатоме». Расчетный ресурс импортозамещенных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.