В России импортозаместили накопители водорода

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ), создали металлогидридные накопители водорода на основе сплава титана и железа, стоимость которых в три раза ниже импортных аналогов. Как сообщили в пресс-службе вуза, такие накопители могут выполнять до нескольких тысяч циклов сорбции и десорбции водорода, теряя лишь 5-10% эффективности. Этот метод является альтернативой традиционным водородным баллонам, требующим высокого давления и дополнительных мер безопасности.

Команда ТПУ ориентируется на использование гидридов металлов для безопасного хранения водорода без необходимости поддержания высоких температур и давления. По словам доцента Виктора Кудиярова, их ранние проекты основывались на дорогих сплавах лантана и никеля (LaNi5), часть сырья для которых приходится закупать за границей. Поэтому исследователи сосредоточились на разработке систем, использующих более доступные материалы, и уже представили рабочий прототип накопителя на основе титан-железного сплава.

Сейчас учёные работают над улучшением этих накопителей, планируя перейти от порошковой к компактной форме с добавками для лучшей теплопроводности. Руководитель проекта Андрей Лидер отметил, что целью является создание крупных систем хранения водорода на отечественной сырьевой базе, которые будут подходить для массового производства и стационарного использования.