В России импортозаместили ПО для запуска виртуальных машин VMware

Российские компании «Код безопасности» и «Даком М» анонсировали создание отечественного аналога платформы для виртуализации VMware. Пресс-служба «Кода безопасности» сообщила, что совместный продукт основан на системе защиты информации vGate и платформе виртуализации SpaceVM. Это решение поможет российским организациям перейти на новое ПО после ухода западной компании VMware с рынка.

Как рассказали в компании, новая разработка не только заменит старое ПО, но и повысит безопасность IT-систем. Она позволяет снизить риски, связанные с использованием программного обеспечения от VMware, что особенно важно для отечественных организаций.

SpaceVM уже прошла тестирование и используется в таких компаниях, как «Русгидро», «Газпром», «Россети» и «Росатом». В пресс-службе отметили, что повышенная защита обеспечивается за счёт использования сертифицированной ФСТЭК системы vGate, что позволяет применять платформу даже в критически важных инфраструктурах.