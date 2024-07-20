В России импортозаместили самые популярные красящие пигменты

Учёные из Томского научного центра, СО РАН представили новаторскую технологию для создания тонкодисперсных неорганических пигментов трёх цветов: синего, зелёного и хаки. Эти пигменты, основанные на железной триаде, изготавливаются методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Они не токсичны, устойчивы и производятся за считанные минуты, не требуя сложного оборудования. Результаты работы опубликованы в журнале Ceramics International.

Основное преимущество новой технологии — отсутствие необходимости в долгом измельчении, что обычно занимает много времени из-за высокой твёрдости пигментов. В этом методе используется специальная газифицирующая добавка, которая предотвращает спекание и рост кристаллов, что позволяет быстро достичь нужного размера частиц. Синтез происходит при температуре от 1200 до 1600 °С за менее чем минуту и требует минимального расхода электроэнергии.

Пигменты находят применение в различных областях: от керамики и фаянса до лакокрасочных материалов и порошковых красок для металлов. Разработанные пигменты отличаются высокой стойкостью к химическим веществам, атмосферным условиям и высоким температурам. К тому же их производство экологически чистое и энергоэффективное, использующее местное сырье.