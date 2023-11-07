В России импортозаместили состав для контроля радиации

Учёные из Всероссийского института радиологии и агроэкологии разработали новый способ контроля за радиоактивными веществами в окружающей среде, включая территории атомных электростанций. Этот метод, называемый жидкосцинтилляционной спектрометрией, используется для мониторинга радиации на АЭС и других атомных объектах. Для обнаружения радиоактивных элементов, таких как тритий и углерод-14, специалисты используют специальные смеси реактивов, которые светятся в ответ на радиоактивное излучение. Теперь они создали отечественную замену импортным реактивам, что снизит затраты на радиационный мониторинг.

До недавнего времени в России использовали импортные реактивы для мониторинга радиации, но из-за санкций поставки стали невозможны. Эта проблема также затронула учёных, работающих с тритием, радиоактивным изотопом. Теперь они разработали отечественный реактив, который позволяет точно определять тритий и, в будущем, углерод-14. Этот реактив производится из отечественных компонентов и имеет аналогичные характеристики импортным вариантам.

Новый реактив способен обнаруживать тритий в водных образцах в концентрации до 7 беккерелей на литр, что значительно ниже допустимой концентрации этого изотопа в питьевой воде. Это означает, что с новым реактивом можно быстро выявлять отклонения в радиационной обстановке до того, как они вызовут серьёзные проблемы. Более того, стоимость отечественного реактива в 10 раз ниже импортного аналога, что может привести к сокращению расходов на мониторинг радиации на территориях атомных электростанций.