В России интернет будет доступен и при нулевом балансе в период карантина

Так, российские операторы мобильной связи уже провели с властями диалог на эту тему, в рамках которого обсуждалась вероятность предоставления безлимитного доступа к мобильному интернету для тех, кто находится на карантине. Правда, речь шла о случае, когда в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что “Вымпелком” (компании принадлежит бренд Билайн), уже с 24 марта начал предоставлять услугу так называемого отсроченного платежа, благодаря которой у пользователя будет возможность оплатить связь в течение 30 дней после “обнуления” баланса. На данный момент сумма лимита отсроченного платежа характеризуется суммой от 250 до 1 тыс рублей, в зависимости от стоимости абонентской платы.