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В России интернет будет доступен и при нулевом балансе в период карантина
Правда, в конечном итоге за него все же заплатить
В сети появилась информация о том, что в России, в период карантина, интернет будет доступен даже при нулевом балансе — оплату можно будет произвести позднее. В первую очередь данное нововведение коснется мобильного интернета, но к поддержке населения подключатся и некоторые интернет-провайдеры.
Так, российские операторы мобильной связи уже провели с властями диалог на эту тему, в рамках которого обсуждалась вероятность предоставления безлимитного доступа к мобильному интернету для тех, кто находится на карантине. Правда, речь шла о случае, когда в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации.
Стоит отметить, что “Вымпелком” (компании принадлежит бренд Билайн), уже с 24 марта начал предоставлять услугу так называемого отсроченного платежа, благодаря которой у пользователя будет возможность оплатить связь в течение 30 дней после “обнуления” баланса. На данный момент сумма лимита отсроченного платежа характеризуется суммой от 250 до 1 тыс рублей, в зависимости от стоимости абонентской платы.