В России исчезли бессимптомные больные коронавирусом: почему так произошло

В России исчезли бессимптомные больные коронавирусом: почему так произошлоВсе дело в агрессивности этого штамма
Болибок рассказал, что в России уменьшилось число бессимптомных носителей коронавируса из-за скорости, с которой дельта-штамм “атакует” организм человека. Он уточнил, что все больше россиян испытывают признаки болезни и обращаются к врачам за помощью, в сравнении с прошлым.
Специалист добавил, что статистика включает не все случаи заражения коронавируса, поскольку часть бессимптомных больных не обращаются в больницы, не уходят на самоизоляцию и, таким образом, распространяют инфекцию.
Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию