В России искусственный интеллект будет помогать продавцам-консультантам в магазинах техники

Для этого в «М.видео-Эльдорадо» создали специального чат-бота на основе нейросетей, доступ к которому у работников сети будет через собственный смартфон.

Так, если продавца спросят о том, где отремонтировать технику, как получить возврат денег за товар наличными и т.д, ему не придётся тратить на поиск ответа драгоценные часы. Вместо этого ему будет достаточно «спросить» у бота, который найдёт ответы в считанные секунды.

Представители сети при этом заявили, что на данный момент не планируют отказываться от услуг продавцов-консультантов, пишет vc.ru. Связано это с тем, что новый сервис лишь ускоряет их работу, но не заменяет «прямого человеческого общения с покупателями».