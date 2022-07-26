В России искусственный интеллект будет прогнозировать приступы эпилепсии

Как рассказал профессор Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимир Максименко, алгоритм, созданный российскими учёными — уникален. Для его формирования были поданы результаты нейронной активности, включающие как корректные, так и ложные прогнозы предыдущего алгоритма.

Также в основу нового метода прогнозирования эпилепсии легли предыдущие наработки учёных, а также алгоритм машинного обучения. В результате с помощью усовершенствованного метода прогнозирования специалститы добились сокращения количества ложных предсказаний приступов в 4 раза.

«Полученные во время этого исследования результаты — это шаг на нашем пути к созданию антиэпилептических систем для человека. В настоящий момент коллеги получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах», — рассказал Максименко.