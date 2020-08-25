Наука и технологии
Сегодня 11:23
В России искусственный интеллект может заняться обследованием пациентов
Осталось лишь принять соответствующий закон, который уже разработан
В сети появилась информация о новом законопроекте, в котором говорится, что в России могут начать использовать искусственный интеллект для обследования пациентов. Речь идет о совместно разработанном Минэкономразвития России и АНО “Цифровая экономика” документе.
Судя по всему, новый закон будет дополнять уже принятый ранее, согласно которому у специалистов будет иметься возможность локально протестировать новые разработки, пока еще не прописанные в законодательстве. Новый же законопроект предусматривает регулировку использования искусственного интеллекта при принятии врачебных решений.
Также стало известно, что Минэкономразвития уже в самое ближайшее время направит данный законопроект в правительство. И в случае, если кабинет министров его одобрит, то новую законодательную разработку внесут на рассмотрение в Госдуму.