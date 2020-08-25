В России искусственный интеллект может заняться обследованием пациентов

Судя по всему, новый закон будет дополнять уже принятый ранее, согласно которому у специалистов будет иметься возможность локально протестировать новые разработки, пока еще не прописанные в законодательстве. Новый же законопроект предусматривает регулировку использования искусственного интеллекта при принятии врачебных решений.

Также стало известно, что Минэкономразвития уже в самое ближайшее время направит данный законопроект в правительство. И в случае, если кабинет министров его одобрит, то новую законодательную разработку внесут на рассмотрение в Госдуму.