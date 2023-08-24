Наука и технологии
08:05, 24 августа 2023
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В России искусственный интеллект начнёт выбирать кандидатов на посты чиновников

Неужели будущее добралось и до этой сферы?

В России стартует эксперимент, в рамках которого рекрутинговая платформа с ИИ-технологиями будет отбирать кандидатов на государственные должности.

Инновационная платформа, разработанная Минцифрой, получила название «Государственные кадры». Эксперимент начнётся уже 1 сентября. В нём примут участие несколько ключевых госведомств.

Платформа «Государственные кадры» предназначена для автоматизации процесса отбора сотрудников, их мотивации и оценки. Одной из главных задач является противодействие коррупции.

Кроме того, с её помощью можно будет отследить потребности в кадровом обеспечении государственного аппарата России.

На первом этапе в эксперименте будут участвовать Минцифры, Минфин, Минтруд, Минэк и все подведомственные им организации.

Завершение эксперимента запланировано на 1 ноября 2024 года. Данный шаг может стать революционным в системе отбора государственных служащих, делая процесс более прозрачным и эффективным.

Источник:Ведомости
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#Россия
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