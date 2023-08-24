В России искусственный интеллект начнёт выбирать кандидатов на посты чиновников

В России искусственный интеллект начнёт выбирать кандидатов на посты чиновниковНеужели будущее добралось и до этой сферы?
В России стартует эксперимент, в рамках которого рекрутинговая платформа с ИИ-технологиями будет отбирать кандидатов на государственные должности.
Инновационная платформа, разработанная Минцифрой, получила название «Государственные кадры». Эксперимент начнётся уже 1 сентября. В нём примут участие несколько ключевых госведомств.
Платформа «Государственные кадры» предназначена для автоматизации процесса отбора сотрудников, их мотивации и оценки. Одной из главных задач является противодействие коррупции.
Кроме того, с её помощью можно будет отследить потребности в кадровом обеспечении государственного аппарата России.
На первом этапе в эксперименте будут участвовать Минцифры, Минфин, Минтруд, Минэк и все подведомственные им организации.
Завершение эксперимента запланировано на 1 ноября 2024 года. Данный шаг может стать революционным в системе отбора государственных служащих, делая процесс более прозрачным и эффективным.