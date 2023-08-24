В России искусственный интеллект начнёт выбирать кандидатов на посты чиновников

Инновационная платформа, разработанная Минцифрой, получила название «Государственные кадры». Эксперимент начнётся уже 1 сентября. В нём примут участие несколько ключевых госведомств.

Платформа «Государственные кадры» предназначена для автоматизации процесса отбора сотрудников, их мотивации и оценки. Одной из главных задач является противодействие коррупции.

Кроме того, с её помощью можно будет отследить потребности в кадровом обеспечении государственного аппарата России.

На первом этапе в эксперименте будут участвовать Минцифры, Минфин, Минтруд, Минэк и все подведомственные им организации.

Завершение эксперимента запланировано на 1 ноября 2024 года. Данный шаг может стать революционным в системе отбора государственных служащих, делая процесс более прозрачным и эффективным.