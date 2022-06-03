В России искусственный интеллект научат искать ложь и пропаганду в текстах

Для этого специалисты изучат массив текстов разной направленности и будут выявлять в них манипулятивные приёмы с целью воздействия на читателя. В процессе обучения алгоритма учёные будут сравнивать между собой материалы СМИ и выделять из них самые яркие и запоминающиеся, самые цитируемые высказывания, которые относятся к ложным фактам и пропаганде. Из таких текстов будет создан банк манипулятивных цитат.

Параллельно текстам будут изучены мемы, видеоклипы, посты в соцсетях.

С помощью методов компьютерной лингвистики будет изучен банк эмоционально окрашенных текстов, состоящий из 3 млн слов.