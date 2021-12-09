В России искусственный интеллект научат писать рассказы как человек

Смысл обучения заключается в том, чтобы ИИ учился анализировать и описывать человеческое поведение. Лучшим средством для этого специалисты считают художественные тексты, на основании которых нейросети смогут изучать поведение человека.

За основу взята концепция американского психолога Курта Левина, который предлагал разбивать рассказы или другие произведения на фрагменты, включающие описания социального статуса персонажа, его психофизиологического состояния, обстоятельств и поведения, а затем анализировать связи между этими переменными.

В результате и сам ИИ научится писать что-то подобное. Пока же технология пишет примитивные тексты. По мнению учёных потому, что и сами люди плохо понимают причинно-следственные связи своего поведения.

Учёные надеются, что в дальнейшем идея заинтересует программистов, которые создадут нейронную сеть, способную анализировать художественные тексты, и помогут научить ИИ лучше понимать поведение людей.