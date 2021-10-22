В России искусственный интеллект научили определять рак лёгких на ранней стадии

Рак лёгких — одно из самых агрессивных и распространённых злокачественных образований в мире, а также наиболее частая причина летальных исходов среди онкологических патологий.

Российские специалисты усовершенствовали алгоритмы сервиса «КТ лёгких», который уже действует в 30 клиниках 19 регионов России для диагностики вирусной пневмонии, в том числе COVID-19. Теперь с помощью сервиса врачи смогут находить минимальные узелковые новообразования в лёгких и определять их качество. При необходимости алгоритм будет подсвечивать все потенциально опасные участки, связанные с найденным новообразованием.

Для этого ИИ учитывает размер новообразований, и если хотя бы одно из них превышает пороговое значение в 4 мм, то сервис выделяет все обнаруженные узелковые новообразования вне зависимости от их размера, тем самым очерчивая врачу зону распространения потенциально опасных клеток, на которую необходимо обратить внимание при анализе и принятии решения о дальнейших действиях.

ИИ сервиса «КТ лёгких» обучили на основании 12 тысяч обезличенных снимков из открытых источников медицинских данных. Рентгенологи вручную размечали все снимки и на их основе обучали алгоритмы искусственного интеллекта определению новообразований и выработке решения, оптимального для конкретной ситуации.

Сервис «КТ лёгких» показал свою эффективность при исследованиях лёгких на предмет последствий коронавируса, поэтому его использование для выявления онкологии вполне логично и закономерно.

«Подключение "КТ Лёгких" к поиску признаков онкологических заболеваний способно повысить качество медицинской помощи, а своевременная диагностика способна спасти жизни многих людей», — отметил вице-президент, руководитель индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский.