В России искусственный интеллект приведет к увеличению рабочих мест

”Особенно для России, с нашей демографией, искусственный интеллект - это благо и возможность двигаться вперед. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, - это рабочие места, на которые сложно найти людей. Поэтому, скорее, мы увидим больше рабочих мест, и задача - сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам”, — рассказал российский министр.

Но при этом Орешкин явно дал понять, что ближайшие пять лет вряд ли принесут какой-либо заметный эффект в данном вопросе, несмотря на активную разработку искусственного интеллекта. Зато, по его словам, как только подобные разработки дадут заметный эффект на макроуровне, то в тот самый момент появится возможность говорить о совершенно другом уровне жизни россиян.