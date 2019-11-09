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В России искусственный интеллект приведет к увеличению рабочих мест

Правда случится это все же в недалеком будущем
В рамках форума Artificial Intelligence Journey министр экономического развития РФ Максим Орешкин официально заявил, что развитие искусственного интеллекта должно считаться положительным фактором для России, так как благодаря новейшим разработкам случится не сокращение рабочих мест, а наоборот — активный рост свободных вакансий.

”Особенно для России, с нашей демографией, искусственный интеллект - это благо и возможность двигаться вперед. Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, - это рабочие места, на которые сложно найти людей. Поэтому, скорее, мы увидим больше рабочих мест, и задача - сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам”, — рассказал российский министр.

Но при этом Орешкин явно дал понять, что ближайшие пять лет вряд ли принесут какой-либо заметный эффект в данном вопросе, несмотря на активную разработку искусственного интеллекта. Зато, по его словам, как только подобные разработки дадут заметный эффект на макроуровне, то в тот самый момент появится возможность говорить о совершенно другом уровне жизни россиян.