В России искусственный интеллект сдал ЕГЭ

В рамках экзамена компьютеру необходимо было пройти ряд тестов, а также написать сочинение. Отмечается, что для робота тест оснастили более высоким уровнем сложности. Так, например, тест состоял из трех этапов, в первом из которых компьютеру нужно было расставить буквы и запятые, во втором этапе ему предстояла куда более сложная задача, а именно выделить примеры,основываясь на заданных правилах и формулировках заданий, которые, между тем, постоянно изменялись. На третьем этапе искусственный интеллект должен был указать правильный ответ.

”Таких соревнований, как наше, еще не было. Нам удалось сделать большой шаг и объединить модули, отвечающие за логику, знания и умения составлять связный текст. Мы сделали еще один шаг к сильному ИИ, который будет умным и добрым помощником для человека”, - поделился Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка.