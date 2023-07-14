В России испытали двигатель для ракеты «Ангара»

Входящее в «Роскосмос» научно-производственное объединение «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко успешно провело контрольно-технологическое испытания предназначенного для ракет-носителей «Ангара» двигателя РД-191.

РД-191 – жидкостный двигатель для универсального ракетного модуля УРМ-1, лежащего в основе первой и второй ступеней ракет-носителей «Ангара-А5» и "Ангара-1.2». Впоследствии он будет заменен на модернизированный вариант РД-191М, которым оснастят «Ангара-А5М».

Сконструированный на базе РД-170, который применялся в советской тяжелой ракете-носителе «Энергия», РД-191 создавался специально для «Ангары». Разработка работающего на керосине и жидком кислороде двигателя началась в конце 1998 года. Первое огневое испытание РД-191 провели в июле 2001 года.