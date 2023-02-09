В России испытали гранаты, способные укрыть людей от удара высокоточных управляемых ракет

Представители Ростеха рассказали, что устройство создаёт непроницаемое облако, препятствующее работе тепловизионных приборов. Разработкой проекта занимались специалисты ЦНИИ «Итогмаш», входящего в состав концерна «Калашников».

Работает граната по комбинированному принципу: дымообразующий состав образует мгновенную завесу в воздухе в момент срабатывания, а дымовой механизм способствует подпитке завесы в течение длительного времени. Известно, что проект уже запатентован.

Ожидается, что новейшая граната начнёт использоваться в войсках после оформления необходимых документов. Как скоро это произойдёт — пока что нет точной неизвестно.