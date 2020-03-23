В России испытали именной танк "Боевая подруга" времен Великой Отечественной

В свое время, данной боевой машиной управляла первая в мире женщина-танкист Мария Октябрьская. Сейчас восстановлением ее транспортного средства занимаются специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Когда танк был найден на одной из баз хранения Минобороны, от машины не осталось ничего кроме пустого корпуса. И только по формуляру и внешнему виду боевого транспорта военные догадались, что они имеют дело с легендарным танком.

Напомним, что внешний вид устройства, а также ее силовая установка и трансмиссия были восстановлены еще в 2019 году. Сейчас же, на полигоне, “Боевая подруга” показала свои крайне высокие ходовые качества.