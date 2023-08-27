В России испытали лазер для борьбы с беспилотниками разных типов

Лазер оказался эффективным для уничтожения беспилотников в ближней зоне. Лазер не выводил оборудование из строя, иными словами применялся не как «глушилка», а для физического уничтожения БПЛА.

Осведомлённый источник рассказал, что лазер прожигал аэродинамические поверхности дронов и сжигал корпус вместе с бортовым оборудованием.