В России испытали лазер для борьбы с беспилотниками разных типов

01:06, 27 августа 2023
1 мин.
В России испытали лазер для борьбы с беспилотниками разных типовДля физического уничтожения БПЛА
В России на одном из полигонов провели испытания боевого лазера инфракрасного спектра для уничтожения беспилотников и самолётного, и квадрокоптерного типов. Сообщается, что испытания завершились успешно, все цели были поражены.
Лазер оказался эффективным для уничтожения беспилотников в ближней зоне. Лазер не выводил оборудование из строя, иными словами применялся не как «глушилка», а для физического уничтожения БПЛА.
Осведомлённый источник рассказал, что лазер прожигал аэродинамические поверхности дронов и сжигал корпус вместе с бортовым оборудованием.