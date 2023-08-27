Наука и технологии
01:06, 27 августа 2023
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В России испытали лазер для борьбы с беспилотниками разных типов

Для физического уничтожения БПЛА

В России на одном из полигонов провели испытания боевого лазера инфракрасного спектра для уничтожения беспилотников и самолётного, и квадрокоптерного типов. Сообщается, что испытания завершились успешно, все цели были поражены.

Лазер оказался эффективным для уничтожения беспилотников в ближней зоне. Лазер не выводил оборудование из строя, иными словами применялся не как «глушилка», а для физического уничтожения БПЛА.

Осведомлённый источник рассказал, что лазер прожигал аэродинамические поверхности дронов и сжигал корпус вместе с бортовым оборудованием.

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