В России испытали легкий радар для беспилотников

Разработка включает радиолокатор с синтезированной апертурой «Вектор-X», созданный НИУ МИЭТ и компанией «Радиосенсорика». Во время испытаний в Татарстане систему установили на беспилотник вертикального взлета и посадки производства Университета Иннополис. Специалисты проверили стабильность работы оборудования и выполнили радиолокационную съемку местности.

Ключевое преимущество комплекса — его способность работать круглосуточно при любых погодных условиях. Это особенно важно для мониторинга лесных пожаров, разливов рек, навигации в арктических широтах и съемки труднодоступных регионов. Разрешающая способность радара составляет 30 см, что позволяет четко различать отдельные объекты.

Технология создана при поддержке Фонда НТИ и Фонда содействия инновациям.