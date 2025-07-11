Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2025, 21:08
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В России испытали легкий радар для беспилотников

Комплекс весом менее 750 г работает в любую погоду
Российские разработчики успешно протестировали компактный радарный комплекс для беспилотных летательных аппаратов. Устройство весом менее 750 грамм способно проводить мониторинг территорий в любых погодных условиях и при слабой видимости.
В России испытали легкий радар для беспилотников

© Ferra.ru

Разработка включает радиолокатор с синтезированной апертурой «Вектор-X», созданный НИУ МИЭТ и компанией «Радиосенсорика». Во время испытаний в Татарстане систему установили на беспилотник вертикального взлета и посадки производства Университета Иннополис. Специалисты проверили стабильность работы оборудования и выполнили радиолокационную съемку местности.

Ключевое преимущество комплекса — его способность работать круглосуточно при любых погодных условиях. Это особенно важно для мониторинга лесных пожаров, разливов рек, навигации в арктических широтах и съемки труднодоступных регионов. Разрешающая способность радара составляет 30 см, что позволяет четко различать отдельные объекты.

Технология создана при поддержке Фонда НТИ и Фонда содействия инновациям.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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