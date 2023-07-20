В России испытали оболочку для безопасного ядерного топлива

Учёные из «Росатома» успешно провели первичные тесты оболочек ядерного топлива из карбида кремния в исследовательском реакторе БОР-60. Это связано с программой разработки нового поколения ядерного топлива ATF, которое обладает высоким уровнем безопасности.

Топливо ATF или толерантное топливо является стабильным при возникновении нештатных ситуаций на атомных электростанциях. Оно предотвращает пароциркониевую реакцию, которая может быть опасной в случае неполадок. Внедрение такого топлива снижает риски и повышает надёжность работы атомной энергетики.

Оболочки из карбида кремния являются одним из перспективных вариантов для топлива ATF. Они обладают высокой прочностью и радиационной стойкостью, но представляют технологическую сложность. Учёные провели испытания образцов оболочек с разным армированием и «заглушек» для топлива из карбида кремния в реакторе БОР-60, чтобы получить данные для разработки промышленной технологии их производства для ядерных реакторов на воде.