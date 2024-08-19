В России испытали промышленный лазер на металлоконструкциях

На Курганской ТЭЦ впервые в России был применён уникальный мобильный лазерный комплекс (МЛК) для демонтажа старых высотных металлоконструкций. Эта установка, разработанная учёными Троицкого института инновационных и термоядерных исследований «Росатома», стала частью масштабного проекта по демонтажу двух кранов-перегружателей высотой до 40 метров и грузоподъёмностью до 32 тонн.

Процесс демонтажа был непростым: специалисты использовали лазерную резку для аккуратного удаления конструкций, избегая повреждения соседних объектов ТЭЦ. Подготовка и сам демонтаж заняли всего три дня, что стало возможным благодаря высокой точности и безопасности МЛК.

Кирилл Ильин, генеральный директор научного института «Росатома», подчеркнул, что МЛК обеспечивает дистанционную резку металлоконструкций до 300 мм толщиной с расстояния до 200 метров. Он отметил, что технология также может быть использована для подводной резки и ликвидации последствий техногенных аварий. В этом проекте МЛК продемонстрировала свою эффективность и безопасность, так как все работы проводились на безопасном расстоянии до 100 метров от объекта.